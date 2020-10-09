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В Європі вперше понад 100 тисяч заражень COVID за добу

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 20:16

В Європі вперше зареєстровано більше 100 тисяч нових заражень на коронавірус на добу.

Джерело: дані ВООЗ, Reuters

Деталі: 9 жовтня в Європі зафіксували 109 749 – це рекордна кількість від початку пандемії. Всього заражень - майже 6,7 млн.

Загалом цього тижня в Європі фіксується більше випадків коронавірусу ніж в США, Бразилії, або Індії.

Україна, Чехія, Росія та Польща - серед тих восьми з десяти європейських країн, які цього тижня фіксують рекордні темпи заражень.

Протягом останніх трьох днів кількість заражень перевищувала 10 000 на день у Британії, Росії, Іспанії та Франції.

В Європі зареєстровано більше 16% всіх випадків заражень на коронавірус у світі і майже 22% смертей, пише Reuters.

 

Нагадаємо: За добу 8 жовтня в світі коронавірусом заразилися 338 799 осіб, що стало новим рекордом за весь час пандемії.

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Українська правда
Теми: коронавірусЄвропа


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