KyivPride: Нацкорпус погрожує столичному ТРЦ через веселковий прапор

Громадська організація KyivPride повідомила, що показ прайд-прапору на ТРЦ "Гулівер" від 9 жовтня буде припинено через погрози "праворадикально налаштованих ксенофобів".

Джерело: KyivPride у Facebook, "Букви"

Дослівно: "Ми обурені, ні – ми розгнівані та люті, що невелика групка праворадикально налаштованих ксенофобів думає, ніби вона може впливати на свободу самовираження та вирішувати, хто в нашій країні може мати права людини, а хто – ні. Розвиток європейського громадянського суспільства неможливий в умовах, коли праворадикальні меншини диктують правила свободи та життя іншим".

Деталі: На будівлі ТЦ транслювали та планували транслювати протягом тижня веселковий прапор. KyivPride заявляє, що Нацкорпус 8 жовтня провів акцію, погрожуючи адміністрації "Гуліверу", з вимогою вимкнути трансляцію прапору.

Спільнота KyivPride збирає прихильників 11 жовтня біля ТРЦ "Гулівер" на мирну акцію.

На офіційній сторінці торгового центру коментарів щодо подій та рішення немає.

Так, видання "Букви" розповідає, що 8 жовтня увечері під київським ТРЦ "Гулівер" відбулася акція протесту.

На ній, зазначає видання, активісти запропонували замінити ЛБГТ-прапор на зображення у пам’ять загиблих у катастрофі Ан-26 на Харківщині курсантів та офіцерів. А свої вимоги у вигляді листа передали PR-директорці ТРЦ, яка вийшла до протестуючих.