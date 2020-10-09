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KyivPride: Нацкорпус погрожує столичному ТРЦ через веселковий прапор

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 23:16
KyivPride: Нацкорпус погрожує столичному ТРЦ через веселковий прапор

Громадська організація KyivPride повідомила, що показ прайд-прапору на ТРЦ "Гулівер" від 9 жовтня буде припинено через погрози "праворадикально налаштованих ксенофобів".

Джерело: KyivPride у Facebook, "Букви"

Дослівно: "Ми обурені, ні – ми розгнівані та люті, що невелика групка праворадикально налаштованих ксенофобів думає, ніби вона може впливати на свободу самовираження та вирішувати, хто в нашій країні може мати права людини, а хто – ні. Розвиток європейського громадянського суспільства неможливий в умовах, коли праворадикальні меншини диктують правила свободи та життя іншим".

Деталі: На будівлі ТЦ транслювали та планували транслювати протягом тижня веселковий прапор. KyivPride заявляє, що Нацкорпус 8 жовтня провів акцію, погрожуючи адміністрації "Гуліверу", з вимогою вимкнути трансляцію прапору.

Спільнота KyivPride збирає прихильників  11 жовтня біля ТРЦ "Гулівер" на мирну акцію.

На офіційній сторінці торгового центру коментарів щодо подій та рішення немає.

Upd. PR-директор ТРЦ "Гулівер" Тетяна Атаджанова у коментарі "Українській правді" відхрестилася від рішення та повідомила, що веселковий прапор зняли не вони, а рекламна агенція "Соль".

Пряма мова Атаджанової: "З 1 вересня всі екрани та фасади центру ми віддали в оренду рекламній агенції "Соль", яка й займається контрактами та розміщенням реклами і будь якої інформації. На жаль, я не володію всіма умовами контракту з будь яким партнером чи контрагентом агенції.

Негативні закиди у наш бік почали надходити з вівторка. Попередження про погроми та нецензурні заклики, закиди про те, що "Гулівер" жодного разу не підтримав сімейні цінності чи воїнів АТО, що є неправдою, та вимоги зняти усе з ефіру.

Ми поспілкувалися з рекламною агенцією і після учорашніх та сьогоднішніх підпалів, після залякування відвідувачів, рекламна агенція попередила нас, що для безпеки відвідувачів вони призупинили трансляцію (прайд-прапора, - ред.). Можливо, ці молодики вийшли і на агенцію, та також почали залякувати їх. Нам рекламна агенція повідомила, що відмовилась демонструвати прапор задля спокою й через погрози праворадикалів".

Що було раніше: Видання "Букви" повідомило, що 8 жовтня увечері під київським ТРЦ "Гулівер" відбулася акція протесту.

На ній, зазначає видання, активісти запропонували замінити ЛБГТ-прапор на зображення у пам’ять загиблих у катастрофі Ан-26 на Харківщині курсантів та офіцерів. А свої вимоги у вигляді листа передали PR-директорці ТРЦ, яка вийшла до протестуючих.

 
 

Українська правда

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Теми: Київ
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