На Харківщині розбився військовий літак, є загиблі

За Чугуєвом Харківської області під час посадки впав військовий літак Ан-26.

Джерело: глава Харківської ОДА Олексій Кучер у telegram, пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ

Пряма мова Кучера: "Під Чугуєвом упав літак. Є загиблі. Терміново виїхав на місце подій.

Є ті, хто вижив. Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу".

Деталі: Увечері на Харківщині сталась авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС.

Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Є загиблі та травмовані. Інформація уточнюється.