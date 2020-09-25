На Харківщині розбився військовий літак, є загиблі
П'ятниця, 25 вересня 2020, 21:29
За Чугуєвом Харківської області під час посадки впав військовий літак Ан-26.
Джерело: глава Харківської ОДА Олексій Кучер у telegram, пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ
Пряма мова Кучера: "Під Чугуєвом упав літак. Є загиблі. Терміново виїхав на місце подій.
Є ті, хто вижив. Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу".
Деталі: Увечері на Харківщині сталась авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС.
Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Є загиблі та травмовані. Інформація уточнюється.
Українська правда