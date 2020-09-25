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На Харківщині розбився військовий літак, є загиблі

П'ятниця, 25 вересня 2020, 21:29
На Харківщині розбився військовий літак, є загиблі
фото ілюстративне

У Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч з дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.

Джерело: глава Харківської ОДА Олексій Кучер у telegram, пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ, відділ комунікації поліції Харківської області

Пряма мова Кучера: "Під Чугуєвом упав літак. Є загиблі. Терміново виїхав на місце подій.

Є ті, хто вижив. Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу".

Деталі: Увечері на Харківщині сталась авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС.

Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Є загиблі та травмовані. Інформація уточнюється. За попередніми даними поліції, на його борту перебувало до десятка людей.

UPD: ЗА РІЗНИМИ ДАНИМИ ВІД МВС, ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА І ХАРКІВСЬКОЇ ОДА, НА БОРТУ БУЛО ВІД 23 ДО 28 ЛЮДЕЙ: ЗАГИНУЛИ 2 ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ.

 
 

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областьаваріяЗбройні силиКатастрофа АН26
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