Бокс: за рішенням суддів Усик переміг британця Чісору
Неділя, 1 листопада 2020, 01:06
33-річний український боксер Олександр Усик переміг 36-річного британця Дерека Чісору та став володарем статусу обов’язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі.
Джерело: трансляція двобою на Megogo
Деталі: За рішенням суддів Усик виграв бій. Фінальний рахунок трьох арбітрів: 117:112, 115:113, 115:113. Це був його другий поєдинок в суперважкій вазі.
Після двобою з Чісорою Олександр Усик висловився, що тепер чекатиме зустрічі вже з володарем титулу чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
Фото: Matchroom Boxing via Twitter
Довідка:
- Дебютний бій у суперважкій вазі Усик достроково виграв у американця Чазза Візерспуна у жовтня 2019 року.
- Чісора провів 41 поєдинок на професійному ринзі, в 32-х із них боксер переміг (23 — нокаутом), в 9 програв.
- Усик провів 17 поєдинків, в кожному з яких переміг (13 — нокаутом).
- Напередодні зустрічі британський боксер важив 115,7 кілограм, Усик — 98,4 кілограм.
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Микола Донєв, УП