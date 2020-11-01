33-річний український боксер Олександр Усик переміг 36-річного британця Дерека Чісору та став володарем статусу обов’язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі.

Джерело: трансляція двобою на Megogo

Деталі: За рішенням суддів Усик виграв бій. Фінальний рахунок трьох арбітрів: 117:112, 115:113, 115:113. Це був його другий поєдинок в суперважкій вазі.

Після двобою з Чісорою Олександр Усик висловився, що тепер чекатиме зустрічі вже з володарем титулу чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Фото: Matchroom Boxing via Twitter Фото: Matchroom Boxing via Twitter

Довідка:

Дебютний бій у суперважкій вазі Усик достроково виграв у американця Чазза Візерспуна у жовтня 2019 року.

Чісора провів 41 поєдинок на професійному ринзі, в 32-х із них боксер переміг (23 — нокаутом), в 9 програв.

Усик провів 17 поєдинків, в кожному з яких переміг (13 — нокаутом).

Напередодні зустрічі британський боксер важив 115,7 кілограм, Усик — 98,4 кілограм.

Що передувало: Боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися у російському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес"