33-річний український боксер Олександр Усик переміг 36-річного британця Дерека Чісору та став володарем статусу обов’язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі.

Джерело: трансляція двобою на Megogo

Деталі: За рішенням суддів Усик виграв бій. Фінальний рахунок арбітрів: 117:112, 115:113, 115:113.

Довідка:

Чісора провів 41 поєдинка серед профі, в 32 із них боксер переміг (23 — нокаутом), в 9 програв. Усик провів 17 поєдинків серед профі, в кожному з яких переміг (13 — нокаутом).

Напередодні зустрічі британський боксер важив 115,7 кілограм, Усик — 98,4 кілограм.

Для Усика це був другий поєдинок в рамках суперважкої ваги. Дебютний бій він достроково виграв у американця Чазза Візерспуна у жовтня 2019 року.

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