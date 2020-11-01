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В історичній частині Квебеку зловмисник напав на людей, є вбиті й поранені

Неділя, 1 листопада 2020, 08:34

Поблизу будівлі парламенту в районі Старого Квебеку в Канаді внаслідок нападу зловмисника щонайменше двоє людей загинули від отриманих ножових поранень, ще 5 осіб постраждали.

Джерело: BBC

Деталі: Місцеві правоохоронці повідомляють, що у суботу пізно ввечері чоловік з клинковою зброєю напав на групу людей. Зазначається, що нападник "був одягнений у середньовічний одяг".

Вночі силовики затримали 20-річного підозрюваного, проте місцевих жителів закликають поки не виходити з домівок, оскільки слідчі дії ще тривають.

Напад стався поблизу Парламентського пагорба в історичному районі Старого Квебеку.

При цьому Radio Canada повідомляє - ймовірно зловмисник напав на людей з мечем.

 
 

Довідково: місто Квебек – столиця франкомовної однойменної провінції на сході Канади.

Нагадаємо: у суботу у французькому Ліоні нападник поранив з вогнепальної зброї священника, коли той закривав церкву.

Раніше у Франції взяли під варту 35-річного чоловіка, якого підозрюють у контактах з виконавцем теракту у Ніцці, в якому були вбиті троє людей.

Теми: нападКанадавбивство


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