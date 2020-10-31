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У Франції зловмисник розстріляв православного священника

Субота, 31 жовтня 2020, 20:18

У французькому Ліоні нападник поранив з вогнепальної зброї священника, коли той закривав церкву.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Зараз священник грецької православної церкви перебуває у тяжкому стані, йому надають медичну допомогу. Район, де стався інцидент, перекритий, поліція шукає нападника.

Наразі французькі правоохоронці не кваліфікували напад як теракт.

Нагадаємо: раніше у Франції взяли під варту 35-річного чоловіка, якого підозрюють у контактах з виконавцем теракту у Ніцці, в якому були вбиті троє людей.

Теракт в базиліці Ніцци стався в четвер, 29 жовтня, вранці. Чоловік, озброєний ножем, убив трьох осіб. 

Нападник, виходець з Тунісу, за даними слідства прибув до Франції з Італії, де йому було виписано припис залишити країну в семиденний термін.

При затриманні він відмовився скласти зброю і був важко поранений поліцейськими, які застосували табельні пістолети.

Теми: Франціярелігіязброя


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