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У Франції зловмисник розстріляв православного священника

Субота, 31 жовтня 2020, 19:18
У Франції зловмисник розстріляв православного священника

У французькому Ліоні нападник поранив з вогнепальної зброї священника, коли той закривав церкву.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Зараз священник грецької православної церкви - у тяжкому стані, йому надають медичну допомогу. Район, де стався інцидент, перекритий.

Наразі французькі правоохоронці не кваліфікували напад як теракт.

Також повідомляється, що силовики затримали підозрюваного. За словами прокурора, затримана особа відповідає описам свідків. Підозрюваний не мав при собі зброї під час затримання.

Постраждалий священник є громадянином Греції. Він перебуває в лікарні з пораненнями, які загрожують його життю. Відомо, що нападник двічі вистрелив священнослужителю в живіт з мисливської рушниці.

Причини нападу поки невідомі.

Інцидент стався біля церкви Благовіщення Діви Марії, що перебуває в юрисдикції Константинопольського Вселенського патріархату і діє переважно для вірян-греків за національністю.

Нагадаємо: раніше у Франції взяли під варту 35-річного чоловіка, якого підозрюють у контактах з виконавцем теракту у Ніцці, в якому були вбиті троє людей.

Теракт в базиліці Ніцци стався в четвер, 29 жовтня, вранці. Чоловік, озброєний ножем, убив трьох осіб. 

Нападник, виходець з Тунісу, за даними слідства прибув до Франції з Італії, де йому було виписано припис залишити країну в семиденний термін.

При затриманні він відмовився скласти зброю і був важко поранений поліцейськими, які застосували табельні пістолети.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціярелігіязброя
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