Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

П'яного "мінувальника" столичного мосту Патона затримали

Неділя, 1 листопада 2020, 12:04
П'яного мінувальника столичного мосту Патона затримали
Міст Патона

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який повідомляв про замінування кількох об’єктів у столиці, зокрема, і мосту Патона.

Джерело: пресслужба Національної поліції, Київська міська прокуратура у Фейсбук

Дослівно: "Сьогодні вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. За вказаними адресами негайно виїжджали працівники профільних служб поліції Києва. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли".

Деталі: Правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію про мінування. Ним виявився уродженець Чернігівщини, 1993 року народження. Поліцейські затримали "мінувальника". У прокуратурі в свою чергу зазначили, що затриманий - колишній військовий.

У поліції додали, що свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
Усі новини...
Реклама: