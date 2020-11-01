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П'яного "мінувальника" столичного мосту Патона затримали

Неділя, 1 листопада 2020, 13:04
Міст Патона

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який повідомляв про замінування кількох об’єктів у столиці, зокрема, і мосту Патона.

Джерело: пресслужба Національної поліції, Київська міська прокуратура у Фейсбук

Дослівно: "Сьогодні вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. За вказаними адресами негайно виїжджали працівники профільних служб поліції Києва. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли".

Деталі: Правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію про мінування. Ним виявився уродженець Чернігівщини, 1993 року народження. Поліцейські затримали "мінувальника". У прокуратурі в свою чергу зазначили, що затриманий - колишній військовий.

У поліції додали, що свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: Київполіція


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