Марш проти терору в Мінську: в центр стягнули кулемети, силовики стріляють

У Мінську в неділю проходить чергова масова акція протесту, у центр міста влада стягнула броньовані всюдиходи з кулеметами, силовики стріляють у повітря й намагаються розігнати людей.

Джерело: BBC News Україна, TUT.BY

Деталі: Поблизу станції метро Московська у Мінську один з силовиків, що стояли кордоном на шляху протестувальників, відкрив вогонь.

Очевидці зазначають, що пострілів було кілька.

Спочатку представники влади заявляли, що не мають інформації про постріли , проте після того, як відео розповсюдилося мережею, пресслужба мінської міліції підтвердила, що правоохоронці стріляли в повітря нібито "для припинення порушення закону".

TUT.BY

Близько 15:30 портал TUT.BY у Телеграм виклав відео стрілянини на вулиці Мирошниченко у Мінську. Після того, як силовики почали стріляти, людям довелося тікати.

Також вперше у центр білоруської столиці стягнули броньовані всюдиходи.

Учасники недільного Маршу проти терору висловлюють незгоду зі звільненнями, відрахуваннями з навчальних закладів і побиттям учасників протестних акцій.

За даними ЗМІ, в акції беруть участь щонайменше 10 тисяч людей.

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що не має наміру залишати країну під тиском протестів.