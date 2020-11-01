Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Марш проти терору в Мінську: в центр стягнули кулемети, силовики стріляють

Неділя, 1 листопада 2020, 14:43
Марш проти терору в Мінську: в центр стягнули кулемети, силовики стріляють

У Мінську в неділю проходить чергова масова акція протесту, у центр міста влада стягнула броньовані всюдиходи з кулеметами, силовики стріляють у повітря й намагаються розігнати людей.

Джерело: BBC News Україна, TUT.BY

Деталі: Поблизу станції метро Московська у Мінську один з силовиків, що стояли кордоном на шляху протестувальників, відкрив вогонь.

Очевидці зазначають, що пострілів було кілька.

Спочатку представники влади заявляли, що не мають інформації про постріли , проте після того, як відео розповсюдилося мережею, пресслужба мінської міліції підтвердила, що правоохоронці стріляли в повітря нібито "для припинення порушення закону".

 
TUT.BY

Близько 15:30 портал TUT.BY у Телеграм виклав відео стрілянини на вулиці Мирошниченко у Мінську. Після того, як силовики почали стріляти, людям довелося тікати.

Також вперше у центр білоруської столиці стягнули броньовані всюдиходи.

 

Учасники недільного Маршу проти терору висловлюють незгоду зі звільненнями, відрахуваннями з навчальних закладів і побиттям учасників протестних акцій.

За даними ЗМІ, в акції беруть участь щонайменше 10 тисяч людей.

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що не має наміру залишати країну під тиском протестів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусьмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
Усі новини...
Реклама: