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Лукашенко заявив, що "тікати не збирається"

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 13:41

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дає зрозуміти, що не має наміру залишати країну під тиском протестів.

Джерело: Лукашенко, якого цитує TUT.by, "Пул Первого"

Пряма мова: "Президент ніколи не тікав і тікати не збирається. Я прожив дотатньо в цьому житті...

Але якщо хтось думає, що я зараз зібрався і накивав п'ятами... Слухайте, були ситуації, може, коли хтось і тремтів. Але ось генерали сидять, які постійно зі мною стикалися, бачили, що у мене навіть волосина не здригнулася.

Слухайте, у нас було і складніше, у нас палили на вулицях автомобілі, анархісти і покидьки з усього світу приїжджали в середині 90-х, ці кадри є. Штурмом намагалися взяти Будинок уряду, розбивали намети на Жовтневій площі. До сих пір пам'ятаю, як це було. Ми це все пережили".

Нагадаємо: За 26 років правління в Білорусі Олександр Лукашенко не менше 13 разів заявляв, що "не тримається за владу посинілими руками" і "наївся" президентства.

В Білорусі більше двох місяців тривають багатотисячні протести проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля силовиків. Робітники на підприємствах оголошують страйки, в столиці та інших містах проходять "жіночі марші", студентські акції, до протесту також приєдналися пенсіонери та люди з інвалідністю. Вони наголошують, що їхній протест мирний.

Лукашенко ж відмовляється призначати перевибори.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоБілорусь
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