Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко заявив, що "тікати не збирається"

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 14:41

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дає зрозуміти, що не має наміру залишати країну під тиском протестів.

Джерело: Лукашенко, якого цитує TUT.by, "Пул Первого"

Пряма мова: "Президент ніколи не тікав і тікати не збирається. Я прожив дотатньо в цьому житті...

Але якщо хтось думає, що я зараз зібрався і накивав п'ятами... Слухайте, були ситуації, може, коли хтось і тремтів. Але ось генерали сидять, які постійно зі мною стикалися, бачили, що у мене навіть волосина не здригнулася.

Слухайте, у нас було і складніше, у нас палили на вулицях автомобілі, анархісти і покидьки з усього світу приїжджали в середині 90-х, ці кадри є. Штурмом намагалися взяти Будинок уряду, розбивали намети на Жовтневій площі. До сих пір пам'ятаю, як це було. Ми це все пережили".

Нагадаємо: За 26 років правління в Білорусі Олександр Лукашенко не менше 13 разів заявляв, що "не тримається за владу посинілими руками" і "наївся" президентства.

В Білорусі більше двох місяців тривають багатотисячні протести проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля силовиків. Робітники на підприємствах оголошують страйки, в столиці та інших містах проходять "жіночі марші", студентські акції, до протесту також приєдналися пенсіонери та люди з інвалідністю. Вони наголошують, що їхній протест мирний.

Лукашенко ж відмовляється призначати перевибори.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади

COVID-19: Україна оновила перелік "червоних" зон

фотоАкція під КС: люди кидають шини і палять фаєри

8,3 тисячі хворих на COVID і 173 померлих - в Україні нові антирекорди

Загострення на Донбасі: двоє загиблих та двоє поранених

Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ: текст законопроєкту

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко попередив протестувальників: "У полон нікого не беремо"
Лукашенко призначив нового начальника міліції Мінська
Лукашенко звинуватив у фальсифікації виборів президента Польщі
Останні новини
15:10
САП: Рішення КС – це тиск на всі антикорупційні органи
15:04
МЗС: Росія намагається посіяти розбрат між Україною і Білоруссю
15:04
фото, відеоГрецію і Туреччину сколихнув потужний землетрус, є значні руйнування
15:04
Суддя зізнався, що у вироку КС використали цитату з "Федераліста" Гамільтона
14:58
Приватбанк завершив третій квартал 2020 року з прибутком 21,3 мільярди
14:45
Суддя КС Сліденко: Після тиску з ОП я написав заяву про відставку 
14:44
"Коронавірусні ноги" ймовірно є ознакою довготривалого перебігу COVID-19 – вчені
14:41
відеоЛукашенко заявив, що "тікати не збирається"
14:32
У Європарламенті закликають Україну діяти всупереч рішенню КС, відновивши функції НАЗК
14:14
Лукашенко попередив протестувальників: "У полон нікого не беремо"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!