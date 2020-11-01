Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Австралії після жорсткого карантину – вперше жодного випадку COVID

Неділя, 1 листопада 2020, 16:16

У Австралії вперше за майже п'ять місяців не зафіксували жодного випадку коронавірусу за добу — між 20:00 п'ятниці та 20:00 суботи.

Джерело: BBC News Україна

Деталі: При цьому в штаті Вікторія, який був епіцентром другої хвилі захворювання в Австралії, жодного випадку не фіксують вже другий день поспіль. Цьому передував 112-денний жорсткий карантин.

Представники органів охорони здоров'я країни кажуть, що додаткові обмеження можуть послабити протягом кількох наступних днів.

Міністр охорони здоров'я Грег Хант у своєму акаунті в Twitter висловив подяку медикам: "Дякую всім нашим дивовижним працівникам охорони здоров'я і ​​перш за все — австралійському народу".

Нагадаємо: З початку пандемії у 25-мільйонній Австралії зафіксували близько 27,5 тисяч заражень та 900 смертей від Covid-19. Це значно менше, ніж у багатьох інших країнах.

Країна для боротьби з вірусом обрала стратегію локдаунів і запобіжного тестування, аби відстежувати та контролювати захворюваність.

У штаті Вікторія (на нього припало 90% смертей від коронавірусу) діяв один із найсуворіших карантинів у світі та комендантська година.

Теми: Австраліяепідеміякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський про рішення КС: Чорти відкривають справжні обличчя

відео, фотоМарш проти терору в Мінську: в центр стягнули кулемети, силовики стріляють

фотоУ ресторані Харкова вбили людину, поліція знайшла зброю

Українського політв'язня Шумкова побили у російській колонії – родичі

таблицяКоронавірус: в Україні майже 8 тисяч нових заражень, 110 людей померли

фотоВ історичній частині Квебеку зловмисник напав на людей, є вбиті й поранені

Усі новини...
Австралія
Росія вийшла з консультацій щодо MH17 із Нідерландами й Австралією
Коронавірус: Італія та Австрія заявили про рекордну кількість заражень
Австралія на три роки продовжила санкції проти РФ через агресію в Україні
Останні новини
16:59
У Міненерго категорично проти приватизації НАЕК "Енергоатом"
16:34
Зеленський про рішення КС: Чорти відкривають справжні обличчя
16:23
Вибори мера Львова: другий тур відбудеться 22 листопада
16:16
В Австралії після жорсткого карантину – вперше жодного випадку COVID
16:07
В ОБСЄ не мають серйозних зауважень до виборів у Грузії, на яких програв блок Саакашвілі
15:43
відео, фотоМарш проти терору в Мінську: в центр стягнули кулемети, силовики стріляють
15:12
У Росії – рекордна кількість заражень коронавірусом за добу
14:59
Перші порушення у Молдові: сльозогінний газ, підвезення виборців та блокування доріг
14:28
фотоУ ресторані Харкова вбили людину, поліція знайшла зброю
13:48
відеоВ Іспанії - друга ніч "коронавірусних" протестів, близько 60 затриманих
Усі новини...