В Австралії після жорсткого карантину – вперше жодного випадку COVID

У Австралії вперше за майже п'ять місяців не зафіксували жодного випадку коронавірусу за добу — між 20:00 п'ятниці та 20:00 суботи.

Джерело: BBC News Україна

Деталі: При цьому в штаті Вікторія, який був епіцентром другої хвилі захворювання в Австралії, жодного випадку не фіксують вже другий день поспіль. Цьому передував 112-денний жорсткий карантин.

Представники органів охорони здоров'я країни кажуть, що додаткові обмеження можуть послабити протягом кількох наступних днів.

Міністр охорони здоров'я Грег Хант у своєму акаунті в Twitter висловив подяку медикам: "Дякую всім нашим дивовижним працівникам охорони здоров'я і ​​перш за все — австралійському народу".

Нагадаємо: З початку пандемії у 25-мільйонній Австралії зафіксували близько 27,5 тисяч заражень та 900 смертей від Covid-19. Це значно менше, ніж у багатьох інших країнах.

Країна для боротьби з вірусом обрала стратегію локдаунів і запобіжного тестування, аби відстежувати та контролювати захворюваність.

У штаті Вікторія (на нього припало 90% смертей від коронавірусу) діяв один із найсуворіших карантинів у світі та комендантська година.