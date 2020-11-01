У Мукачеві поліцейський, що охороняв бюлетені, вистрілив собі в голову
У Мукачеві під час добового чергування на ТВК поліцейський місцевого відділу поліції завдав собі вогнепальне поранення, його прооперували.
Джерело: поліція Закарпатської області, Mukachevo.net
Дослівно поліція: "У Мукачеві під час добового чергування поліцейський місцевого відділу поліції завдав собі вогнепальне поранення".
"1 листопада близько 5-ої години ранку під час добового чергування на ТВК у Мукачеві отримав вогнепальне поранення 29-річний працівник Мукачівського відділу поліції.
Пораненого було госпіталізовано до медустанови, його прооперували, життю правоохоронця наразі загроз нема.
За вказаним фактом в поліції розпочали службову перевірку, в ході якої будуть встановлені всі причини та обставини події".
Деталі: Як пише місцеве видання Mukachevo.net, поліцейський 1991 року народження, який охороняв бюлетені у Мукачівській районній ТВК, вистрелив собі у підборіддя, куля вийшла через носову частину.
За даними видання, стан чоловіка важкий, але стабільний.