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У Мукачеві поліцейський, що охороняв бюлетені, вистрілив собі в голову

Неділя, 1 листопада 2020, 20:35
У Мукачеві поліцейський, що охороняв бюлетені, вистрілив собі в голову

У Мукачеві під час добового чергування на ТВК поліцейський місцевого відділу поліції завдав собі вогнепальне поранення, його прооперували.

Джерело: поліція Закарпатської області, Mukachevo.net

Дослівно поліція: "У Мукачеві під час добового чергування поліцейський місцевого відділу поліції завдав собі вогнепальне поранення". 

"1 листопада близько 5-ої години ранку під час добового чергування на ТВК у Мукачеві отримав вогнепальне поранення 29-річний працівник Мукачівського відділу поліції.

Пораненого було госпіталізовано до медустанови, його прооперували, життю правоохоронця наразі загроз нема. 

За вказаним фактом в поліції розпочали службову перевірку, в ході якої будуть встановлені всі причини та обставини події".

Деталі: Як пише місцеве видання Mukachevo.net, поліцейський 1991 року народження, який охороняв бюлетені у Мукачівській районній ТВК, вистрелив собі у підборіддя, куля вийшла через носову частину.

За даними видання, стан чоловіка важкий, але стабільний.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мукачевеполіціявибори
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