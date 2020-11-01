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Укрзалізниця припиняє продаж квитків із Ужгорода і ще ряду станцій

Неділя, 1 листопада 2020, 23:12

Укрзалізниця з 2 листопада припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій, зокрема з Ужгорода.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "З 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка".

Деталі: Зазначається, що таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

  • Зі станції Ужгород припиняється продаж квитків на поїзди № 17/18 Харків — Ужгород; № 81/82 Київ — Ужгород; № 107/108 Одеса — Ужгород; № 29/30 Київ — Ужгород; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 3/4 Запоріжжя — Ужгород; № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).
  • Зі станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне припиняється продаж квитків на поїзд № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).
  • Зі станції Пологи: на поїзди № 10/9 Маріуполь — Київ; № 84/83 Маріуполь — Київ; № 116/115 Київ — Бердянськ.
  • Зі станцій Сарата, Кулевча: поїзд  № 145/146 Київ — Ізмаїл.
  • Зі станції Славута-1: поїзди № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ.
  • Зі станції Шепетівка: поїзди № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ; № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 91/92 Львів — Київ; № 217/218 Київ — Рахів.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

У зв’язку з ситуацією змінено маршрути курсування поїздів:

  • № 17/18 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Харків — Ужгород);
  • № 29/30 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);
  • № 45/46 Батьово-Пас. — Лисичанськ — Ужгород (замість Ужгород — Лисичанськ — Ужгород);
  • № 3/4 Мукачево — Запоріжжя — Ужгород (замість Ужгород — Запоріжжя — Ужгород);
  • № 81/82 Чоп-Пас — Київ — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);
  • № 107/108 Чоп-Пас. — Одеса — Ужгород (замість Ужгород — Одеса — Ужгород).

Що передувало: 30 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила в Україні зони небезпеки через показники захворюваності на коронавірус. 

Українська правда
Теми: УкрзалізницяУжгородзалізницякарантин


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