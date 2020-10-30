COVID-19: Україна оновила перелік "червоних" зон
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила в Україні зони небезпеки через показники захворюваності на коронавірус.
Джерело: Telegram-канал міністра кабінету міністрів Олега Немчінова
Дослівно: "З 00 годин 00 хвилин 02 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
Місто Київ залишається у помаранчевій зони".
Деталі: "Зеленою" і "жовтою" залишилися лише деякі регіони Херсонської області.
До "помаранчевої" зони потрапили такі обласні центри: Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Одеса, Тернопіль, Херсон, Черкаси.
До "червоної" зони потрапили: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Суми, Рівне, Харків, Хмельницький, Чернігів, Чернівці.
Загалом до червоної зони буде віднесено:
- міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський район Волинської області;
- Слов'янський район Донецької області;
- міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- Пологівський район Запорізької області;
- місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;
- Марківський та Троїцький райони Луганської області;
- Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
- місто Миколаїв Миколаївської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;
- місто Полтава Полтавської області;
- міста Рівне, та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;
- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
- міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;
- місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;
- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
- місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.
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Нагадаємо:
- Дію адаптивного карантину в Україні продовжили до кінця 2020 року.