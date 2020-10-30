COVID-19: Україна оновила перелік "червоних" зон

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила в Україні зони небезпеки через показники захворюваності на коронавірус.

Джерело: Telegram-канал міністра кабінету міністрів Олега Немчінова

Дослівно: "З 00 годин 00 хвилин 02 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.



Місто Київ залишається у помаранчевій зони".

Деталі: "Зеленою" і "жовтою" залишилися лише деякі регіони Херсонської області.

До "помаранчевої" зони потрапили такі обласні центри: Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Одеса, Тернопіль, Херсон, Черкаси.

До "червоної" зони потрапили: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Суми, Рівне, Харків, Хмельницький, Чернігів, Чернівці.

Загалом до червоної зони буде віднесено:

міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

міста Житомир , Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

Пологівський район Запорізької області;

місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;

Марківський та Троїцький райони Луганської області;

Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Рівне , та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;

місто Харків , Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

міста Хмельницький , Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;



міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.

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