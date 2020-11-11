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У Литві штрафуватимуть за куріння на балконах багатоквартирних будинків

Середа, 11 листопада 2020, 11:08

Парламент Литви встановив штрафи за куріння на балконах багатоквартирних будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За куріння на балконі буде загрожувати штраф від 30 до 60 євро. За повторне порушення штраф збільшується удвічі. 

Один з авторів ініціативи Томас Томілінас переконує, що без штрафів система не зможе нормально функціонувати. Опоненти заявляють, що покарання є надмірним. 

Відповідно до нового литовського закону, який почне діяти з 2021 року, на балконі не можна палити, якщо проти цього виступає хоча б один мешканець. 

Якщо сусіди не будуть проти, курці все одно повинні подбати про те, щоб дим не потрапляв у приміщення до сусідів.

З 2014 року Сейм кілька разів відхиляв пропозицію заборони куріння на балконах. Противники поправок заявляли, що цю заборону буде неможливо реалізувати.

Щоб людину оштрафували, сусіди повинні зібрати докази - сфотографувати чи зняти на відео курця.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Литваштрафи
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