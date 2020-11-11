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У Єревані під парламентом вимагають відставки прем’єра за здачу Карабаху

Середа, 11 листопада 2020, 17:43

У столиці Вірменії тисячі людей зібралися на мітинг з вимогою відставки прем’єра Нікола Пашиняна за підписання угоди про припинення війни у Нагірному Карабаху. 

Про це повідомляє агенство "Новости Армении", пише "Європейська правда".

Люди спершу зібралися на площі Свободи, звідки рушили до будівлі уряду та наразі перебувають під будівлею парламенту. Демонстранти скандують "Нікол, йди геть". 

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", мітинг анонсували 17 політичних партій, звинувативши Нікола Пашиняна у "здачі земель". Серед них - колишня правляча Республіканська партія Вірменії, "Процвітаюча Вірменія" - друга за кількістю місць у парламенті, партія "Вітчизна", вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" (АРФД) та інші.

Головна їхня вимога - відставка Пашиняна за угоду, яку він підписав з Азербайджаном та Росією, або позачергове скликання парламенту - Національних зборів.

Спершу акція була нечисленною, а поліція попереджала людей, що в умовах воєнного стану мітинги заборонені. Згодом людей побільшало, як і правоохоронців. 

Раніше у "Процвітаючій Вірменії" заявляли, що її лідера доставили у Службу нацбезпеки. Депутатка від партії Наїра Зограбян заявила, що влада таким чином намагається звинуватити організаторів мітингу у спробі державного перевороту та заарештувати. 

До Служби нацбезпеки прибув лідер "Вітчизни" Артур Ванецян, сам колишній голова СНБ. Журналістам він сказав, що прибув на допит і інших деталей не знає. 

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно з домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Перші протестувальники вийшли на вулиці тієї ж ночі. 

Детальніше про це читайте у статті "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні".

Теми: ВірменіяАзербайджан


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