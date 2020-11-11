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Росія створить нову базу для кораблів з ядерними установками

Середа, 11 листопада 2020, 17:04
Росія створить нову базу для кораблів з ядерними установками

Російський уряд схвалив проект угоди з Республікою Судан про створення на її території пункту матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту РФ.

Джерело: Медуза

Деталі: Угода передбачає, що Судан безоплатно надасть землю для російської бази. У пункті ВМФ Росія зможе розмістити не більше чотирьох кораблів, в тому числі з ядерною енергетичною установкою. Кількість військових на базі не повинна перевищувати 300 осіб.

Також РФ за угодою отримає право ввозити і вивозити через морські порти та аеродроми Судану "будь-яке озброєння, боєприпаси, обладнання", необхідне для роботи бази і "для виконання завдань військовими кораблями". Судан, згідно з документом, не стягуватиме за ввезення та вивезення збори і мита.

Угода встановлює, що військові кораблі РФ на базі в Судані недоторканні, вони мають імунітет від огляду, обшуку та арешту.

Росія в разі, якщо її попросить про це Судан, безоплатно надасть республіці сприяння в тому числі в пошуково-рятувальних операціях і "протидиверсійному забезпеченні".

Судячи з координат, опублікованих у додатку до постанови уряду, базу планують створити в межах міста Порт-Судан. На супутникових знімках Google Maps за вказаними координатами можна побачити чотири об'єкти, що нагадують військові кораблі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіязброя
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