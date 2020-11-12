Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Польщі під час маршу незалежності затримали кілька сотень людей – ЗМІ

Четвер, 12 листопада 2020, 10:58

Щонайменше кілька сотень осіб були затримані після маршу незалежності у Варшаві 11 листопада.

Такими є дані RMF24,повідомляє "Європейська правда".

Поліція визнає, що затримань було дуже багато, але точні цифри поки не наводить. Затримання стосуються передусім тих, хто атакував поліцейських, закидаючи їх камінням і петардами.

"Дії поліцейських були рішучими, і вони повинні були бути такими. Ми підіб'ємо підсумки під час брифінгу в четвер", - заявив представник столичної поліції Сильвестр Марчак.

Марчак відмовився назвати кількість людей, затриманих поліцією у зв'язку з заворушеннями і інцидентом з підпалом квартири. Як він пояснив, ця цифра змінюється, тому що"затримання весь час тривають". Він також відмовився відповісти, чи затримає поліція у зв'язку з заворушеннями організаторів маршу, в тому числі президента асоціації "Марш Незалежності" Роберта Бакевича.

Він також звинуватив організаторів маршу в тому, що їхні розмови про забезпечення безпеки слід сприймати як казки.

За його словами, організатори маршу продемонстрували брак епідеміологічної обізнаності.

Як повідомлялося, у Варшаві відбулися зіткнення учасників традиційного щорічного Маршу незалежності з поліцією.

Під час маршу, недалеко від Понятовського моста, учасники запустили кілька петард у вікно квартири, де висів райдужний прапор. У квартирі виникла пожежа.

Теми: Польщамітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Степанов - "Епіцентру": Хочете покуражитися - поїхали в реанімацію

COVID в Україні: кількість хворих за добу перевалила за 11 тисяч 

Зеленського й Єрмака з коронавірусом поклали в “Феофанію”

Минулої доби у світі померла рекордна кількість хворих на COVID-19 

Ефективна на 90% вакцина Pfizer може мати проблеми з розповсюдженням

Новини 11 листопада: "карантин вихідного дня", падіння рейтингів "слуг"

Усі новини...
Польща
Марш незалежності у Варшаві: сутички із поліцією і заблоковані дороги
У Польщі до 100-річчя Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою
У Польщі на тлі посилення обмежень новий максимум заражень
Останні новини
12:03
Степанов натякає, що українцям треба потерпіти до квітня з карантином
12:03
"Слуги" пропонують змінити Конституцію, щоб президент міг призначати директора НАБУ
12:03
На тлі новин про вакцину від COVID-19 голова Pfizer продав акції компанії на 5,6 млн доларів
11:58
Мобільні бригади беруть зразки у 48% пацієнтів з підозрою на COVID-19 – МОЗ
11:52
Угорщина отримає зразок російської вакцини протягом півтора тижня
11:38
Курс валют на 12 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:34
Верховний суд остаточно відмовив Януковичу в позові про честь і гідність
11:33
інфографікаЗ'явився свіжий рейтинг партій: конкуренти наздоганяють "слуг"
11:30
Степанов: Тепер у суботу й неділю максимум - це гуляти по вулиці
11:20
Туреччина заборонила курити на вулицях через коронавірус
Усі новини...