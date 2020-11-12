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У Польщі під час маршу незалежності затримали кілька сотень людей – ЗМІ

Четвер, 12 листопада 2020, 09:58

Щонайменше кілька сотень осіб були затримані після маршу незалежності у Варшаві 11 листопада.

Такими є дані RMF24,повідомляє "Європейська правда".

Поліція визнає, що затримань було дуже багато, але точні цифри поки не наводить. Затримання стосуються передусім тих, хто атакував поліцейських, закидаючи їх камінням і петардами.

"Дії поліцейських були рішучими, і вони повинні були бути такими. Ми підіб'ємо підсумки під час брифінгу в четвер", - заявив представник столичної поліції Сильвестр Марчак.

Марчак відмовився назвати кількість людей, затриманих поліцією у зв'язку з заворушеннями і інцидентом з підпалом квартири. Як він пояснив, ця цифра змінюється, тому що"затримання весь час тривають". Він також відмовився відповісти, чи затримає поліція у зв'язку з заворушеннями організаторів маршу, в тому числі президента асоціації "Марш Незалежності" Роберта Бакевича.

Він також звинуватив організаторів маршу в тому, що їхні розмови про забезпечення безпеки слід сприймати як казки.

За його словами, організатори маршу продемонстрували брак епідеміологічної обізнаності.

Як повідомлялося, у Варшаві відбулися зіткнення учасників традиційного щорічного Маршу незалежності з поліцією.

Під час маршу, недалеко від Понятовського моста, учасники запустили кілька петард у вікно квартири, де висів райдужний прапор. У квартирі виникла пожежа.

"Українська правда" в Threads

Теми: Польщамітинги
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