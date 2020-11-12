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Туреччина заборонила курити на вулицях через коронавірус

Четвер, 12 листопада 2020, 11:20

Туреччина в середу заборонила куріння в людних громадських місцях, щоб уповільнити недавній сплеск числа пацієнтів з симптомами коронавірусу.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заборона на куріння спрямована на забезпечення дотримання громадянами правил носіння захисних масок в громадських місцях, оскільки люди часто опускають їх під час куріння.

"З цієї причини, щоб забезпечити постійне і правильне носіння масок, з 12 листопада 2020 року буде запроваджено заборону на куріння в таких місцях, як вулиці і проспекти, де громадяни перебувають або можуть скупчуватись, площі і зупинки громадського транспорту" , - сказано в повідомленні.

Раніше міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа закликав громадян повністю дотримуватися правил носіння масок і соціального дистанціювання. 

"Я всього лише прошу вас зробити те, що ви можете. Більше нічого", - написав Коджа в Twitter.

Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив минулого тижня, що всі підприємства, включаючи ресторани, кафе, басейни і кінотеатри, закриватимуться щодня о 22:00 в рамках заходів проти пандемії.

Щоденні кількість випадків захворювання коронавірусом в Туреччині останнім часом різко зросла: в середу було виявлено 2693 хворих. Турецька влада повідомляє тільки про кількість тих, у кого проявляються симптоми. Критики кажуть, що це приховує істинний масштаб спалаху в країні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Туреччині понад 400 тисяч осіб заразилися COVID-19 і 11 145 померли від респіраторного захворювання.

Теми: Туреччинакоронавірус


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