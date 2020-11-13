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Слідком Білорусі каже, що загиблий від побоїв Бондаренко був п’яний

П'ятниця, 13 листопада 2020, 09:54

Слідчий комітет Білорусі заявив, що у 31-річного Романа Бондаренка, який помер у четвер після побиття через конфлікт з біло-червоними стрічками, була діагностована "алкогольна інтоксикація". 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на tut.by.

"За даними слідства, 11 листопада в міліцію надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку на вулиці Червякова в Мінську відбулася бійка між агресивно налаштованими місцевими жителями, які вішають стрічки, і особами, їх знімають", - заявили у Слідкомі.

У відомстві повідомили, що прибулі міліціонери "виявили чоловіка з тілесними ушкодженнями та ознаками алкогольного сп'яніння". "Мінчанин був оглянутий медиками, після чого госпіталізований до закладу охорони здоров'я, де при первинному огляді поряд з тілесними ушкодженнями у нього діагностовано алкогольну інтоксикацію", - зазначили у Слідкомі.

Лікарі лікарні швидкої медичної допомоги та медичні документи цю інформацію спростовують, пише видання.

"У Романа було нуль проміле алкоголю, взагалі нічого не знайшли", - прокоментував один із медиків лікарні швидкої медичної допомоги.

Також відразу після заяви Слідкому телеграм-канал "Білі халати" опублікував фотографію витягу, на якій видно, що в крові Романа Бондаренка не було алкоголю.

Роман Бондаренко вийшов у двір увечері 11 листопада, коли невідомі в масках приїхали на бусах знімати біло-червоно-білі стрічки з паркану.

Почалася бійка. Очевидці кажуть, що Романа з силою відштовхнули, він вдарився головою. Потім хлопця відвезли на мікроавтобусі. Через півтори години побитого доставили в лікарню швидкої медичної допомоги з набряком мозку. Хлопець перебував у критичному стані до вечора четверга, ввечері він помер.

Того ж вечора жителі Мінська протягом багатьох годин приїжджали на місце, звідки Романа вивезли на бусі, аби вшанувати його пам'ять. 

Теми: БілорусьЛукашенкомітинги
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