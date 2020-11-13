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ЄС обурився насильницькою смертю білоруського активіста і попередив про санкції

П'ятниця, 13 листопада 2020, 12:40

Європейський Союз висловив обурення через смерть білоруса Романа Бондаренка, який помер у четвер в лікарні після побиття. 

Відповідну заяву у п’ятницю оприлюднив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"12 листопада 31-річний Роман Бондаренко помер після кількох годин операції в лікарні Мінська в результаті серйозних травм, отриманих, за наявними відомостями, через жорстокість міліціонерів у цивільному. Це обурливий і ганебний результат дій білоруської влади", - йдеться у заяві. 

ЄС заявляє, що білоруська влада не тільки прямо і жорстоко репресує власне населення, а й створила середовище, в якому можуть відбуватися такі беззаконні насильницькі дії. 

"Європейський Союз висловлює свої найглибші співчуття родині та друзям пана Бондаренка. ЄС солідарний з усіма білорусами, які постраждали і продовжують страждати від рук білоруської влади після фальсифікованих президентських виборів 9 серпня", - йдеться у заяві.

У заяві пригадано, що ЄС вже ввів санкції відносно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні, зокрема проти Лукашенка, та готовий ввести додаткові санкції.

Теми: ЄСБілорусь


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