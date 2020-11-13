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Прем’єр Греції обіцяє, що вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною

П'ятниця, 13 листопада 2020, 15:20
Фото з Twitter ЄП

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що уряд надасть коронавірусну вакцину, коли вона стане доступною, всім грекам безкоштовно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прем’єр зробив ці коментарі, головуючи на міністерській нараді з приводу урядової стратегії вакцинації проти COVID-19. У Греції спостерігається відновлення поширення вірусу, що чинить тиск на систему охорони здоров'я країни.

"Я наполягаю на вільному доступі всіх греків до вакцини, тому що цей уряд з самого початку розглядав вакцину як суспільне благо", - сказав Міцотакіс.

"Саме тому вона надаватиметься безкоштовно всім без винятку" – заявив він.

У четвер Греція оголосила про рекордну кількість нових щоденних смертей від коронавірусу та інфекцій. В даний час в Греції зареєстровано понад 66 600 підтверджених випадків захворювання і 959 смертей.

Раніше Кіріакос Міцотакіс заявив, що молоді люди, які відпочивають у барах, в першу чергу відповідальні за передачу коронавірусу в Греції.

Теми: Греціявакцинаціякоронавірус


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