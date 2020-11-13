Facebook видалив сторінку популярного у Польщі політика, який називав Україну ворогом

Соціальна мережа Facebook видалила сторінку депутата парламенту Польщі Януша Корвіна-Мікке.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

На сторінку Корвіна-Мікке були підписані майже 780 тисяч користувачів і він був найпопулярнішим польським політиком в Facebook.

За кількістю читачів він випереджав президента Анджея Дуду, у якого станом на 13 листопада було 755 тисяч підписників, і одного з лідерів президентських виборів 2020 року Шимона Головню, у якого близько 700 тисяч читачів.

Корвін-Мікке написав в Twitter, що його сторінка заблокована "з абсолютно незрозумілих причин фашистами і більшовиками".

Раніше окремі записи Корвін-Мікке регулярно блокувалися адміністрацією Facebook за порушення правил спільноти.

77-річний Корвін-Мікке очолює ультраправу партію "Конфедерація". Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький звинувачував партію у зв'язках з Росією.

Корвін-Мікке в 2014-2019 роках був депутатом Європарламенту від Польщі. Він відомий своїми антиєвропейськими і антиукраїнськими висловлюваннями і проросійською позицією.

Він підтримував анексію Криму Росією і заявляв, що Польща готувала снайперів, які розстрілювали людей на Майдані. Він також заявляв, що Україна, а не Росія, є ворогом Польщі.

Наприкінці 2015 року він прилетів до окупованого Криму. На анексований Росією півострів євродепутат вирушив через Москву. У зв’язку з цим ГПУ відкрила проти нього провадження.

Крім того, під час виступу проти запровадження єдиного квитка для подорожей країнами Європи Корвін-Мікке завершив свою промову нацистським привітанням.

Корвін-Мікке потрапив під санкції Європарламенту за образу жінок.