Більшіть світових ЗМІ оголосили переможця виборів у США ще до перерахунку голосів

Низка світових ЗМІ оголосили Джо Байдена переможцем у штаті Джорджія, попри анонсований перерахунок голосів у штаті, фактично назвавши його остаточним переможцем виборів. У той же час Дональда Трампа оголосили переможцем у Північній Кароліні.

Як пише "Європейська правда", про перемогу Байдена у Джорджії майже синхронно оголосили аналітичні відділи таких видань як New York Times, CNN, NBC, Washington Post, Reuters, BBC та Potilico.

Водночас, до них не приєднався протрампівський Fox News та агентство Associated Press. "За внутрішніми законами Джорджії, кандидат може запросити перерахунок голосів, якщо відрив між кандидатами - менше 0,5%. Практика AP - не оголошувати переможця, якщо планується перерахунок", - пояснюють AP свою позицію.

Байден має перевагу у Джорджії вже у понад 14 тисяч голосів, або 0,3 відсоткових пункти.

Зазначимо, навіть у дружньому до Трампа Fox News визнають, що перерахунок не буде мати вирішального впливу на фінальні результати. Про це ж заявив держсекретар штату Джорджія, який погодився на перерахунок.

"Чи були незаконні голоси? Я впевнений що були, і мій офіс розслідує все це. Чи збільшує це цифри чи відрив настільки, щоб це змінило результат - чи отримає президент Трамп голоси виборників від Джорджії? Це малоймовірно", - заявив Бред Раффенспергер. Він додав, що очікує "відносно малу кількість помилок" і що перший підрахунок був точним.

Джо Байден з голосами від Джорджії претендує на 306 голосів у Колегії виборників з необхідних 270, тоді як Дональд Трамп - на 232.



Він став першим кандидатом від Демократичної партії, який переміг у Джорджії за останні 28 років - після Білла Клінтона у 1992 році.

Водночас, Дональда Трампа оголосили переможцем у Північній Кароліні з відривом у більш ніж 73 тисячі голосів, або 1,3 процентних пункти. Цей штат незмінно підтримує республіканців з 1976 року - за винятком голосування 2008 року, коли тут підтримали Барака Обаму.

Нагадаємо, американські видання, включно з Fox News, оголосили Байдена обраним президентом після його перемоги у штаті Пенсильванія, яка забезпечила йому необхідні для перемоги 270 голосів у Колегії виборників.

Джорджія - один із ключових штатів, де ім’я переможця було складно спрогнозувати до останнього. Спершу у штаті лідирував Трамп, однак ці підрахунки базувалися на голосуванні тих, хто фізично приходив на дільниці. Байден почав скорочувати відрив, коли виборча комісія перейшла до підрахунку бюлетенів, що надійшли поштою, оскільки поштове голосування значно популярніше серед виборців Байдена. 6 листопада він вирвався вперед та відтоді поступово збільшував відрив від Дональда Трампа.

Через такий незначний відрив державний секретар Джорджії анонсував перерахунок голосів вручну, аби не залишати жодних сумнівів у результатах виборів. Крайній термін для оголошення результатів - 20 листопада.

Чому у США переможця традиційно оголошують аналітичні відділи медіа ще до завершення офіційних процедур та чи є шанси у Дональда Трампа оскаржити результати виборів - детальніше читайте у статті "Мертві душі" проти Байдена: як Трамп планує зупинити обрання нового президента США.