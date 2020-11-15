Україна увійшла до ТОП-10 країн з поширення коронавірусу

14 листопада в світі за добу діагностували 575 тисяч хворих на COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 14 листопада в світі за добу виявили 575 084 випадків зараження коронавірусів, зокрема, 242 779 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували 12 524 заражень.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія, Польща і Україна, яка займає 7-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 18-му місці.

СТАТИСТИКА ЗА 14 ЛИСТОПАДА

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 54 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 37 мільйонів пацієнтів. Вже померло 1 318 034 пацієнтів з COVID-19.

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