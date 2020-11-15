У Румунії під час пожежі в лікарні загинули важкохворі на Covid-19

В Румунії в результаті пожежі в лікарні, де лікувалися хворі з Covid-19, загинули щонайменше 10 людей, ще кілька серйозно травмовані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посланням на BBC.

Трагічна пожежа сталася в місті П'ятра-Нямц на північному сході Румунії. Вогонь спалахнув у відділенні інтенсивної терапії, де багато пацієнтів перебували на штучній вентиляції легенів. Усі жертви лікувалися від коронавірусу.

Вісім людей померли в палаті на другому поверсі, де спалахнула пожежа, ще двоє - у сусідній палаті.

Один з лікарів спробував врятувати хворих і отримав серйозні опіки. Його госпіталізували в Бухарест на військовому літаку, він у критичному стані. Інший медичний персонал теж зазнав опіків.

За словами міністра охорони здоров'я Румунії, найімовірніше причиною пожежі стало коротке замикання.

Вважається, що швидкому поширенню вогню міг сприяти кисень, який пацієнти отримували через апарати ШВЛ.

З початку пандемії Румунія повідомила про понад 350 000 випадків коронавірусу та 8 813 смертей.