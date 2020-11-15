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У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів

Неділя, 15 листопада 2020, 12:45

Поліція у Франкфурті-на-Майні в суботу розігнала учасників двох демонстрацій, коронаскептиків та їхніх опонентів, застосувавши водомети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

14 листопада на площу Ратенауплац вийшли учасники акції, яку організував рух Querdenken, що виступає проти карантинних обмежень. Практично одночасно відбулася ще одна контрдемонстрація, де було видно символіку прихильників ліворадикального руху "Антифа".

Надвечір поліція закликала учасників акцій Querdenken розійтися, особливо з огляду на недотримання ними коронавірусних вимог. 

Коли учасники мітингу відмовилися покидати площу, поліція застосувала водомети.

 
ФОТО: BILD

Також було застосовано водомети проти декого з учасників контрдемонстрації, які так само відмовилися залишити площу.

 
ФОТО: BILD

Влада міста зобов'язала учасників акції до дотримання жорстких протиепідемічних вимог, зокрема, носіння масок та дотримання мінімальної дистанції в два метри.

За даними місцевої влади, організатори акції руху Querdenken повідомили спочатку про 500 учасників, але згодом поліція нарахувала близько двох тисяч.

Щодо контрдемонстрацій, то планувалося провести три таких заходи, де організатори повідомили про 70 учасників.

Теми: Німеччинамітингикоронавірус


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