Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрія повертає жорсткий локдаун

Неділя, 15 листопада 2020, 12:11
Австрія повертає жорсткий локдаун

У суботу уряд Австрії оголосив про повернення до більш жорстких обмежень, включаючи закриття шкіл і другорядних магазинів, щоб стримати другу хвилю коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Уряд Австрії вирішив, що попередні обмеження, які почали діяти 3 листопада, недостатньо ефективні. Тому Австрія з вівторка повертає суворий локдаун. Заходи будуть діяти як мінімум до 6 грудня.

Оголошуючи локдаун, канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що "жорстка ізоляція" необхідна, оскільки "кожен соціальний контакт - це занадто багато".

"Моя наполеглива вимога на найближчі тижні така: ні з ким не зустрічатися. Кожен соціальний контакт - це занадто багато", - сказав Курц, наголосивши на необхідності "радикальних" дій.

За його словами, влада більше не може відстежувати 77% нових випадків зараження.

Нові заходи включають денну комендантську годину на додаток до вже діючої нічної комендантської години. Всі повинні залишатися вдома за обмеженою кількості винятків.

Виходити з дому буде дозволено для покупок або відвідування аптеки, а також відвідування лікаря і церкви.

Людям буде дозволено виходити з дому "для душевної і фізичної релаксації", тобто можна займатись фізичними вправами на свіжому повітрі і вигулювати собак. Поїздки на роботу/навчання будуть дозволені, "якщо вони необхідні".

Також влада обмежила контакти громадян, дозволивши їм протягом дня зустрічатися з однією людиною крім сім'ї - партнерами, родичами чи опікунами.

Перукарні, косметологічні і масажні салони зачиняються. Всі місця відпочинку і букмекерські контори повинні закритися разом з усіма магазинами, які продають другорядні товари, такі як одяг.

Заправні станції, тютюнові магазини, банки, кіоски, супермаркети, аптеки і магазини велосипедів можуть як і раніше працювати.

Всі, хто може працювати з дому, зобов'язані це робити. Якщо робота на дому неможлива, необхідно завжди дотримуватися дистанції в один метр.

Теми: Австріякарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Австрія
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
Нейтральна Австрія приєднається до європейської ініціативи захисту неба
Нейтральні країни не можуть підтримати гарантії безпеки для України – канцлер Австрії
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: