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Австрія хоче "врятувати" Різдво масовим тестуванням за прикладом Словаччини

Неділя, 15 листопада 2020, 14:19
Австрія хоче врятувати Різдво масовим тестуванням за прикладом Словаччини

Канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив, що уряд хоче провести масове тестування населення на коронавірус до Різдва за прикладом Словаччини.

Про це Курц розповів у неділю в ефірі ORF, повідомляє "Європейська правда".

Глава уряду Австрії сказав, що хотів би протестувати "якомога більше австрійців" ближче до кінця локдауна, який запроваджується з вівторка та має діяти до 6 грудня. 

За його словами, інструмент тестування хотілося б "знову використати ще раз до Різдва". Тестування повинне відбутися за прикладом Словаччини,  зазначив Курц. 

"Ми підтримуємо тісний контакт зі Словаччиною, яка стала першою країною в Європі, що провела тестування населення. Це спрацювало неймовірно добре", - сказав Курц.

Ближче до кінця тижня уряд надасть більше деталей про свої плани. Однак очікується, що цільовою групою спочатку стануть вчителі, щоб забезпечити швидке відкриття шкіл. 

Курц підкреслив, що хоче "зробити Різдво максимально безпечним за допомогою масових тестів".

Нагадаємо, Словаччина провела загальнонаціональну кампанію тестування. Під час її першого раунду близько 3,6 мільйона осіб з 5,5 мільйона населення пройшли тести на антигени.

В цілому, близько 1% учасників тестування отримали позитивний результат.

Людей, які отримали негативний результат, при цьому звільнили від дотримання низки "коронавірусних" обмежень.

На тлі спадання кількості заражень у Словаччині послаблять жорсткий карантин, дозволивши роботу з обмеженнями театрам, кінотеатрам та церквам.

Теми: Австріякоронавірусепідемія
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