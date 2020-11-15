В Україну йдуть морози

У східній частині України у понеділок, 16 листопада, очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура опуститься до 5° морозу.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У Сумській, Чернігівській, Запорізькій областях та в центрі у понеділок місцями невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу; температура протягом доби від +4° до -2°.

На решті території - без істотних опадів, місцями туман. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла, на заході країни та на Одещині до 9° з позначкою "плюс".

У Києві та Київській області у понеділок без істотних опадів. Температура протягом доби 2-4° тепла; по області вночі 0-5° тепла, вдень 2-5° тепла.