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У Мінську жорстко розігнали акцію протесту, багато затриманих

Неділя, 15 листопада 2020, 15:04
У Мінську жорстко розігнали акцію протесту, багато затриманих
Радіо Свобода

У Мінську в неділю силовики жорстко розігнали акцію протесту, багато затриманих.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Силовики оточили і розігнали людей на вулиці Червякова і на "Площі змін" у Мінську.

На "Площі змін" використовували світлошумові гранати. Після вибухів там залишилися люди, вони скандували "За що вбили Рому?".

Коли силовики зайшли на "Площу змін", люди спочатку не пропустили їх до меморіалу і відтіснили. Однак згодом силовики зі щитами оточили протестувальників.

Люди скандували "Один за всіх і всі за одного" і "Стоїмо". Буквально за пару хвилин силовики взяли площу в кільце. Люди стояли біля меморіалу. У дворі було близько 500 протестувальників, силовиків у рази більше.

Почалася зачистка. Десятки людей з "Площі змін" в Мінську повели до автозаків, деяких несли на руках.

Всього зачистка "Площі змін" зайняла 9 хвилин. Силовики зірвали плакати, які висіли на меморіалі. На площі не залишилося протестувальників, тільки силовики, які прибирають намети, плакати і квіти.

На вулиці Червякова також весь вільний простір зайнято силовиками і їх транспортом. Людей запихали в переповнені автозаки. Деяких били кийками.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьакції
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