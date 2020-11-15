Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Одесі "замінували" ТВК

Неділя, 15 листопада 2020, 16:51

В Одесі у Малиновському районі міську ТВК евакуювали через повідомлення про замінування.

Джерело: поліція Одеської області

Деталі: У поліції повідомили, що на лінію "102" зателефонував чоловік та повідомив, що адміністративна будівля по вулиці Косовська, де розміщується територіальна виборча комісія, замінована.

На місце події скеровані працівники Вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції. Вони перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин.

Оновлено: Пізніше в поліції повідомили, що приміщення та прилеглу територію адміністративної будівлі перевірили, жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявлено. В ході перевірки евакуювали 100 осіб.

Українська правда
Теми: Одесавибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Трамп вперше визнав перемогу Байдена – втім, потім заявив, що виграє він

фото, відеоУ Мінську жорстко розігнали акцію протесту, багато затриманих

таблицяЦВК оголосила явку виборців на 13:00

У Держдумі РФ хочуть зайнятися "деокупацією братньої України"

инфографикаКоронавірус: в Україні більше 10 тисяч нових заражень, 95 людей померли

У неділю українці обирають мерів 4 обласних центрів. Список кандидатів

Усі новини...
Одеса
Одеса: спостерігачі фіксують поодинокі порушення на виборах міського голови
В Одесі поки "помаранчева зона" і додаткових карантинних обмежень не встановлювали
В Одесі готували масову фальсифікацію на другий тур виборів мера – СБУ
Останні новини
17:45
"Укрзалізниця" відновила рух із двох станцій
17:36
ОПОРА назвала явку на 16 годину – менше, ніж у першому турі
17:17
У Білорусі в неділю затримали більше 500 людей
17:03
Азербайджан готовий до постачань по новому газопроводу в Європу
16:51
оновленоВ Одесі "замінували" ТВК
16:35
Керівники лабораторій, що розробляють вакцини від COVID-19, заробили мільйони на акціях
16:26
Трамп вперше визнав перемогу Байдена – втім, потім заявив, що виграє він
16:19
відео, фотоУ Києві пройшла акція "Порожні стільці" на підтримку українських бранців Кремля
16:04
фото, відеоУ Мінську жорстко розігнали акцію протесту, багато затриманих
15:42
таблицяЦВК оголосила явку виборців на 13:00
Усі новини...