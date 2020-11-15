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В Одесі "замінували" ТВК

Неділя, 15 листопада 2020, 15:51
В Одесі замінували ТВК

В Одесі у Малиновському районі міську ТВК евакуювали через повідомлення про замінування.

Джерело: поліція Одеської області

Деталі: У поліції повідомили, що на лінію "102" зателефонував чоловік та повідомив, що адміністративна будівля по вулиці Косовська, де розміщується територіальна виборча комісія, замінована.

На місце події скеровані працівники Вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції. Вони перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин.

Оновлено: Пізніше в поліції повідомили, що приміщення та прилеглу територію адміністративної будівлі перевірили, жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявлено. В ході перевірки евакуювали 100 осіб.

Українська правда
Теми: Одесавибори
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