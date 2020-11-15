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У Франції католики молитвою просто неба виступили проти карантину в церквах

Неділя, 15 листопада 2020, 19:50

У західнофранцузькому місті Нант католики в неділю провели месу просто неба на знак протесту проти коронавірусних обмежень, які забороняють меси у церквах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деякі віряни зібралися також біля собору Святого Людовіка в Версалі, недалеко від Парижа. Поліція заборонила аналогічну демонстрацію, заплановану в столиці.

У Нанті, де розташований один із найвідоміших соборів Франції, десятки людей в масках стали на коліна з парасольками просто неба, щоб помолитися і підтримати заклики до відновлення мес у храмах. 

"Поверніть нам месу", - скандували люди на площі.

"Нам дуже важко. Неначе нас позбавляють їжі. Нам потрібна духовна їжа. Коли нас позбавляють меси, це схоже на те, що нас позбавляють їжі", - сказав Жером Дюшен, протестувальних, який брав участь у богослужінні в Нанті.

Дюшен сказав, що меси повинні поновитися, оскільки церкви і собори можуть легко реалізувати санітарні протоколи щодо COVID-19, наприклад, організувавши достатній простір між парафіянами.

В рамках карантину, який вступив в силу 30 жовтня, великі громадські збори у всіх релігійних місцях були заборонені у Франції через побоювання, що вірус COVID-19 може швидко поширитися в закритих приміщеннях.

Раніше цього року велике релігійне зібрання у французькому місті Мюлуз призвело до виникнення великого спалаху COVID-19 під час першої хвилі коронавірусу в лютому і березні.

Теми: Франціякарантинакції


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