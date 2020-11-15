Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Франції католики молитвою просто неба виступили проти карантину в церквах

Неділя, 15 листопада 2020, 18:50

У західнофранцузькому місті Нант католики в неділю провели месу просто неба на знак протесту проти коронавірусних обмежень, які забороняють меси у церквах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деякі віряни зібралися також біля собору Святого Людовіка в Версалі, недалеко від Парижа. Поліція заборонила аналогічну демонстрацію, заплановану в столиці.

У Нанті, де розташований один із найвідоміших соборів Франції, десятки людей в масках стали на коліна з парасольками просто неба, щоб помолитися і підтримати заклики до відновлення мес у храмах. 

"Поверніть нам месу", - скандували люди на площі.

"Нам дуже важко. Неначе нас позбавляють їжі. Нам потрібна духовна їжа. Коли нас позбавляють меси, це схоже на те, що нас позбавляють їжі", - сказав Жером Дюшен, протестувальних, який брав участь у богослужінні в Нанті.

Дюшен сказав, що меси повинні поновитися, оскільки церкви і собори можуть легко реалізувати санітарні протоколи щодо COVID-19, наприклад, організувавши достатній простір між парафіянами.

В рамках карантину, який вступив в силу 30 жовтня, великі громадські збори у всіх релігійних місцях були заборонені у Франції через побоювання, що вірус COVID-19 може швидко поширитися в закритих приміщеннях.

Раніше цього року велике релігійне зібрання у французькому місті Мюлуз призвело до виникнення великого спалаху COVID-19 під час першої хвилі коронавірусу в лютому і березні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціякарантинакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: