Київ огортає туман

До кінця доби неділі, вночі та вранці в понеділок у Києві утримуватиметься туман.

Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "До кінця доби 15 листопада, вночі та вранці 16 листопада в Києві утримуватиметься туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.