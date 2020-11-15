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Київ огортає туман

Неділя, 15 листопада 2020, 19:46
Київ огортає туман

До кінця доби неділі, вночі та вранці в понеділок у Києві утримуватиметься туман.

Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "До кінця доби 15 листопада, вночі та вранці 16 листопада в Києві утримуватиметься туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Українська правда

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Теми: Київпогода
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