Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Додон заявив, що лідирує на виборах президента Молдови, попри екзит-поли

Неділя, 15 листопада 2020, 20:34
Додон заявив, що лідирує на виборах президента Молдови, попри екзит-поли

Обидва учасники другого туру виборів президента Молдови заявили, що за їхніми даними йдуть до впевненої перемоги за підсумками голосування.

Про це повідомляє з Кишинева кореспондент "Європейської правди".

Чинний президент Молдови Ігор Додон заявив, що є лідером виборів, якщо не враховувати голоси виборців, що не проживають на контрольованій урядом території країни.

"За нашими розрахунками, ми ведемо всередині  країни, без урахування Придністров’я та діаспори" - заявив він.  Додон одночасно дав зрозуміти, що не вважає чесними результати голосування за кордоном і розглядає можливість їх оскарження. "Були численні порушення, в основному пов’язані з підвозом", - заявив він.

Варто зауважити, що опитування на виході з виборчих дільниць Afterpoll дає протилежний прогноз і свідчить про перемогу Санду з перевагою у 10%. Треба зауважити, що у Молдові опитування нерідко дають помилку, однак вони не враховують також голосування за кордоном, яке у першому турі давало суттєву перевагу Майї Санду. З урахуванням його результатів перевага Санду мала бути ще більшою.

Як повідомлялося, напередодні виборів Додон заявив, що розраховує захищати свою перемогу на вулиці

Про ситуацію на виборах читайте у статті Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона

"Українська правда" в Threads

Теми: Молдовавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Молдова
"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови
Чоловік, який застрелив двох людей в аеропорту Молдови, помер у лікарні
Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: