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ЦВК назвала явку на виборах

Неділя, 15 листопада 2020, 20:56
ЦВК назвала явку на виборах
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Станом на 20 годину середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 24%".

Деталі: Найвища явка (34,29%) – на Хмельниччині, де проходили вибори Кам'янець-Подільського міського голови.

У Київській області, де обирали мера міста Українка, явка склала 31,46%.

На вибори міського голови Луцька прийшло 25,96% виборців, а Одеси – 25,14%.

Мера Краматорська Донецької області прийшло обирати 23,14% виборців.

У Херсоні на виборах міського голови явка склала 20,89%, у Сумах – 19,02%.

 

У ЦВК нагадали, що ці відомості не носять офіційний характер, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року № 404 вони надходять до комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які своєю чергою отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв’язку, зокрема телефоном або електронною поштою.

Для порівняння, середня явка по Україні станом на 20.00 в день голосування 25 жовтня цього року склала 36,88%.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори
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