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Прем'єр Британії самоізолювався через контракт із хворим на COVID

Неділя, 15 листопада 2020, 23:31

Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон самоізолювався після контакту з людиною, у якої був позитивний результат на COVID-19.

Джерело: Reuters із посиланням на прессекретаря прем'єра Великобританії

Деталі: Прессекретар прем'єрміністра повідомив, що Джонсон, який на початку цього року був госпіталізований з коронавірусом, здоровий і не має ніяких симптомів COVID-19.

Пряма мова прессекретаря: "Він продовжить роботу з Даунінг-стріт, в тому числі керуватиме заходами уряду з протидії пандемії коронавірусу".

"Прем'єрміністр буде слідувати правилам і самоізолюватись".

Деталі: У четвер Джонсон зустрівся з групою законодавців на Даунінг-стріт, в яку входив Лі Андерсон, член Консервативної партії, у якого згодом розвинулися симптоми COVID-19, і тест дав позитивний результат.

Українська правда
Теми: Велика Британіякоронавірус


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