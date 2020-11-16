Вибори у Молдові: Санду виграла у Додона з великим відривом

Мая Санду виграла у другому турі президентських виборів у Молдові після обробки 100% протоколів з усіх виборчих дільниць.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Опозиційна кандидатка, лідерка партії "Дія та солідарність" Мая Санду отримала 57,75% або 943 486 голосів виборців.

За чинного президента Ігоря Додона проголосували 42,25% або 690 139 виборців.

За кордоном, де на цих виборах спостерігалась рекордна активність, Санду отримала підтримку 92,94% або 243 605 голосів громадян.

Серед тих виборців, хто живе у Молдові, голоси розділилися майже навпіл. А от у Придністров’ї за Додона проголосувало майже 86% виборців, на півдні країни – 93-94,5%.

Президент Володимир Зеленський привітав Санду з перемогою та запросив її з візитом до Києва.

Зазначимо, Зеленський та експрезидент Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим належить РФ.

Детальніше про це читайте у статті: Розгром Додона: як Мая Санду перемогла у Молдові та що це означає для України.