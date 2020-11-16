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Коронавірус: Україна на 7-му та 11-му місці в антирейтингах Європи та світу

Понеділок, 16 листопада 2020, 03:53
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15 листопада в світі за добу COVID-19 діагностували майже у півмільйона людей.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 15 листопада в світі за добу виявили 490 610 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 212 295 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували 10 681 заражень.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія і Україна, яка займає 7-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 11-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 17-му місці.

 
СТАТИСТИКА ЗА 15 ЛИСТОПАДА

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 54 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 38 мільйонів пацієнтів. Вже померло 1 324 317 пацієнтів з COVID-19.

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Теми: коронавірус


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