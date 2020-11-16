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Українець знову – найсильніша людина планети: титул виборов Новіков 

Понеділок, 16 листопада 2020, 07:47
Українець знову – найсильніша людина планети: титул виборов Новіков 
The World’s Strongest Man

Українець Олексій Новіков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США.

Джерело: сторінка "The World’s Strongest Man" у Facebook 

Деталі: Українець знову здобуває найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).

 
World Strongest Man-2020

Другу й третю сходинку на п'єдесталі посіли Том Столтман (Велика Британія) та Жан-Франсуа Карон (Канада).

У свої 24 роки киянин Новіков став наймолодшими атлетом у світі, який здобув цей титул.

Він подужав вагу у 537,5 кг (1188 фунтів) і встановив новий рекорд.

 
Олексій Новиков
The World’s Strongest Man

Перед цим, два місяці тому в боротьбі з Павлом Кордіякою Олексій Новиков втратив титул "Найсильнішого українця", яким володів 4 роки поспіль.

Майже всі змагання світового "стронгмену" були скасовані через пандемію, але World Strongest Man 2020 таки провели, хоч і перенесли на 6 місяців.

У 2019 найсильнішою людиною планети став американець Мартінс Ліціс, у 2018 році - Гафтор Бйорнссон із Ісландії.

УП, виправлено й доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: спортсвіт
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