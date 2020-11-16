Українець знову – найсильніша людина планети: титул виборов Новіков
Українець Олексій Новіков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США.
Джерело: сторінка "The World’s Strongest Man" у Facebook
Деталі: Українець знову здобуває найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).
Другу й третю сходинку на п'єдесталі посіли Том Столтман (Велика Британія) та Жан-Франсуа Карон (Канада).
У свої 24 роки киянин Новіков став наймолодшими атлетом у світі, який здобув цей титул.
Він подужав вагу у 537,5 кг (1188 фунтів) і встановив новий рекорд.
Перед цим, два місяці тому в боротьбі з Павлом Кордіякою Олексій Новиков втратив титул "Найсильнішого українця", яким володів 4 роки поспіль.
Майже всі змагання світового "стронгмену" були скасовані через пандемію, але World Strongest Man 2020 таки провели, хоч і перенесли на 6 місяців.
У 2019 найсильнішою людиною планети став американець Мартінс Ліціс, у 2018 році - Гафтор Бйорнссон із Ісландії.