Українець Олексій Новиков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Флориді, США.

Джерело: сторінка "The World’s Strongest Man" у Facebook

Деталі: Українець знову здобуває найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).

Другу й третю сходинку на п'єдесталі посіли Том Столтман та Жан-Франсуа Карон.

У свої 24 роки киянин Новиков став наймолодшими атлетом у світі, який здобув цей титул.

Перед цим, два місяці тому в боротьбі з Павлом Кордіякою Олексій Новиков втратив титул "Найсильнішого українця", яким володів 4 роки поспіль.

Майже всі змагання" світового стронгмену" були скасовані через пандемію, World Strongest Man 2020 таки провели, хоч і перенесли на 6 місяців.