Українець Олексій Новіков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США.

Джерело: сторінка "The World’s Strongest Man" у Facebook

Деталі: Українець знову здобуває найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).

World Strongest Man-2020

Другу й третю сходинку на п'єдесталі посіли Том Столтман (Велика Британія) та Жан-Франсуа Карон (Канада).

У свої 24 роки киянин Новіков став наймолодшими атлетом у світі, який здобув цей титул.

Він подужав вагу у 537,5 кг (1188 фунтів) і встановив новий рекорд.

Перед цим, два місяці тому в боротьбі з Павлом Кордіякою Олексій Новиков втратив титул "Найсильнішого українця", яким володів 4 роки поспіль.

Майже всі змагання світового "стронгмену" були скасовані через пандемію, але World Strongest Man 2020 таки провели, хоч і перенесли на 6 місяців.

У 2019 найсильнішою людиною планети став американець Мартінс Ліціс, у 2018 році - Гафтор Бйорнссон із Ісландії.