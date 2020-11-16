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Українець знову – найсильніша людина планети: титул виборов Новиков 

Понеділок, 16 листопада 2020, 08:47

Українець Олексій Новиков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Флориді, США.

Джерело: сторінка "The World’s Strongest Man" у Facebook 

Деталі: Українець знову здобуває найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).

 

Другу й третю сходинку на п'єдесталі посіли Том Столтман та Жан-Франсуа Карон.

У свої 24 роки киянин Новиков став наймолодшими атлетом у світі, який здобув цей титул.

 
Олексій Новиков
The World’s Strongest Man

Перед цим, два місяці тому в боротьбі з Павлом Кордіякою Олексій Новиков втратив титул "Найсильнішого українця", яким володів 4 роки поспіль.

Майже всі змагання" світового стронгмену" були скасовані через пандемію, World Strongest Man 2020 таки провели, хоч і перенесли на 6 місяців.

Теми: спортсвіт


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