Новообраний мер Конотопа помер від COVID-19

Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий, він хворів на коронавірус.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа Ігоря Молотка

Пряма мова: "Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так".

Деталі: Сам Луговий в кінці жовтня писав, що іде на поправку: "Стан мого здоров'я стабілізувався".

За його словами, передвиборчий процес у 2020 році був нелегким через його хворобу.

Місцеві видання пишуть, що Луговий помер від ускладнень COVID-19.