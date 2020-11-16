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Новообраний мер Конотопа помер від COVID-19

Понеділок, 16 листопада 2020, 09:42
Новообраний мер Конотопа помер від COVID-19

Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий, він хворів на коронавірус.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа Ігоря Молотка 

Пряма мова: "Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так".

Деталі: Сам Луговий в кінці жовтня писав, що іде на поправку: "Стан мого здоров'я стабілізувався".

За його словами, передвиборчий процес у 2020 році був нелегким через його хворобу. 

Місцеві видання пишуть, що Луговий помер від ускладнень COVID-19.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019вибори
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