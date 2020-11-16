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Кулеба допускає повторне закриття кордонів у разі нового "локдауну"

Понеділок, 16 листопада 2020, 10:55
Фото kmu.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає повторне закриття кордонів, якщо Україна поверне жорсткий "локдаун", але це навряд чи може статись найближчим часом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо буде запроваджений повний локдаун – то, очевидно, буде розглядатись такий захід як закриття кордонів. Але із запровадженням карантину вихідного дня нам вдалося уникнути опції повного локдауну, тому найближчим днями я не очікую розгляду цього питання на засіданні уряду", - зазначив міністр.

Місяць тому Дмитро Кулеба казав, що виступатиме проти запровадження заборони в’їзду для іноземних громадян, якщо така ідея виникне на порядку денному, а також - проти ідеї закликати українців масово повертатися додому.

Він зазначив, що зараз неможливо реагувати на пандемію так само, як це відбувалося на початку "першої хвилі" у березні. За його словами, це добре розуміють як міжнародні партнери, так і Україна.

Нагадаємо, з 28 серпня до 28 вересня уряд України заборонив в'їзд для іноземців, крім окремих категорій. Хоча офіційно цього не визнають, реальною причиною була спроба стримати паломників-хасидів від приїзду в Україну під час пандемії.

Теми: Кулеба Дмитрокоронавірускарантинкордон


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