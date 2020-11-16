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Кулеба допускає повторне закриття кордонів у разі нового "локдауну"

Понеділок, 16 листопада 2020, 09:55
Кулеба допускає повторне закриття кордонів у разі нового локдауну
Фото kmu.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає повторне закриття кордонів, якщо Україна поверне жорсткий "локдаун", але це навряд чи може статись найближчим часом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо буде запроваджений повний локдаун – то, очевидно, буде розглядатись такий захід як закриття кордонів. Але із запровадженням карантину вихідного дня нам вдалося уникнути опції повного локдауну, тому найближчим днями я не очікую розгляду цього питання на засіданні уряду", - зазначив міністр.

Місяць тому Дмитро Кулеба казав, що виступатиме проти запровадження заборони в’їзду для іноземних громадян, якщо така ідея виникне на порядку денному, а також - проти ідеї закликати українців масово повертатися додому.

Він зазначив, що зараз неможливо реагувати на пандемію так само, як це відбувалося на початку "першої хвилі" у березні. За його словами, це добре розуміють як міжнародні партнери, так і Україна.

Нагадаємо, з 28 серпня до 28 вересня уряд України заборонив в'їзд для іноземців, крім окремих категорій. Хоча офіційно цього не визнають, реальною причиною була спроба стримати паломників-хасидів від приїзду в Україну під час пандемії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба Дмитрокоронавірускарантинкордон
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