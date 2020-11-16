Синоптики попереджають про сильний туман
Понеділок, 16 листопада 2020, 11:37
Вдень 16 листопада у Києві, а також в більшості північних та центральних областей очікується туман, видимість 200-500м.
Джерело: Укргідрометцентр, Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві
Дослівно Укргідрометцентр: "16 листопада в більшості північних та центральних областей туман, видимість 200-500м ( I рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: Рятувальники наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Українська правда