Синоптики попереджають про сильний туман

Вдень 16 листопада у Києві, а також в більшості північних та центральних областей очікується туман, видимість 200-500м.

Джерело: Укргідрометцентр, Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві

Дослівно Укргідрометцентр: "16 листопада в більшості північних та центральних областей туман, видимість 200-500м ( I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Рятувальники наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.