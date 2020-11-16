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Синоптики попереджають про сильний туман

Понеділок, 16 листопада 2020, 11:37
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Вдень 16 листопада у Києві, а також в більшості північних та центральних областей очікується туман, видимість 200-500м.  

Джерело: Укргідрометцентр, Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві

Дослівно Укргідрометцентр: "16 листопада в більшості північних та центральних областей туман, видимість 200-500м ( I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Рятувальники наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Українська правда
Теми: погода


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