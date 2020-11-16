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Додон каже про фальсифікації і хоче оскаржувати результати у суді

Понеділок, 16 листопада 2020, 11:39

Чинний президент Молдови Ігор Додон "попередньо привітав" з перемогою у другому турі виборів свою опонентку Маю Санду, але оскаржить результат виборів у суді через "небачені фальсифікації".

Про це Додон заявив на брифінгу в Кишиневі у понеділок вранці, повідомляє "Європейська правда". 

"Попередні результати показують, що мій опонент виграв ці вибори. Мова йде про попередні результати, і я попередньо хочу її з цим привітати", - сказав Додон.

Водночас він заявив про "безпрецедентні порушення" на виборах.

Серед них Додон назвав заборону голосування жителів Придністров'я, підвезення і підкуп виборців у країнах ЄС, пряме втручання західних лідерів у виборчу кампанію.

"У цій ситуації я зобов’язаний використати всі законні методи, щоб опротестувати ці результати", - сказав Додон, додавши, що звернеться до суду і "не відступить", оскільки "не можна так знущатись з наших громадян".

Водночас він закликав своїх прихильників не виходити на вулиці на його захист. "Нам не потрібна дестабілізація", - сказав президент Молдови.

Мая Санду виграла у другому турі президентських виборів у Молдові після обробки 100% протоколів з усіх виборчих дільниць.

Санду отримала 57,75% або 943 486 голосів виборців. За Додона проголосували 42,25% або 690 139 виборців.

Детальніше про це читайте у статті: Розгром Додона: як Мая Санду перемогла у Молдові та що це означає для України.

Теми: Молдовавиборипрезидент


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