У столиці на коронавірус за минулу добу захворіли 879 людей, 11 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу

Пряма мова: "Динаміка розповсюдження вірусу у нас, на жаль, – вкрай негативна. За минулу добу в Києві ще 879 хворих. Це при тому, що у вихідні, зазвичай, виявляють менше інфікованих. Оскільки працюють не всі лабораторії. Померли 11 людей. Одужали в столиці за добу вісім людей".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 511 жінок віком від 18 до 99 років і 28 дівчаток від дев'яти місяців до 17 років. А також 316 чоловіків віком від 18 до 93 рокiв і 24 хлопчика від трьох до 16 років. Захворіли, зокрема, і 43 медика.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 125, в Оболонському – 115 і по 112 випадків у Подільському та Солом'янському районах.

Підтверджених випадків захворювання в столиці на сьогодні вже 51 499. Усього від коронавірусу - 976 летальних випадків. Подолали хворобу 18 767 мешканців Києва.

Кличко звертає увагу, що зі зростанням кількості хворих, відповідно, збільшується і кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації.

Зараз у стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на коронавірус. Із них 34 дитини. У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ - 31 хворий.