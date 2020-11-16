Сніг зі сходу підкрадається до Києва

У найближчу добу, 17 листопада, в Україні буде поширюватися холодне повітря зі сходу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Гідрометцентр

У вівторок в східних областях України сніг, на дорогах ожеледиця, температура вночі та вдень 1-6° морозу.

На решті території без істотних опадів, тільки вдень у західних, Одеській та Вінницькій областях невеликий дощ, у Житомирській і Київській областях невеликий мокрий сніг.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; в західних областях і в Одеській області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Києві без істотних опадів, увечері невеликий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 17 листопада найвища температура вдень була 16,7 в 2002р., Найнижча вночі -15,6 в 1902р.

У середу, 18 листопада, в Україні без опадів, лише вночі у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях невеликий (в Одеській помірний) дощ і мокрий сніг, місцями ожеледиця.

У західних областях вночі та вранці туман.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, в східній частині 0-3° морозу; в західних областях і на півдні Одеської області вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У Києві в середу вночі мокрий сніг, місцями ожеледиця; вдень без опадів. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.