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Тихановська анонсувала розширення білоруських санкцій ЄС до понад 200 імен

Понеділок, 16 листопада 2020, 13:23

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що країни ЄС готуються розширити перелік персональних санкцій щодо Білорусі до понад 200 імен.

Заяву Тихановської поширила білоруська редакція "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда". 

У заяві сказано, що команда Тихановської домовляється з іншими країнами про розширення та поглиблення санкційних списків. 

"З минулого тижня ми активно працюємо над економічними санкціями проти бізнесу та державних компаній, які годують режим. Крім того, очікується, що країни ЄС розширять перелік персональних санкцій до понад 200 імен", - стверджується у заяві.

За словами Тихановської, її команда прагне переглянути міжнародні програми підтримки, "щоб гроші надходили не безпосередньо режиму, а безпосередньо білоруському суспільству".

Крім того, каже Тихановська, йде робота над тим, щоб "іноземні банки припиняли кредитувати і співпрацювати з білоруськими, в першу чергу державними банками".

"Обговорюємо можливість відключення режиму Лукашенка від системи Swift", - заявила опозиціонерка.

За даними ЗМІ, Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій щодо Білорусі після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка. Очікується, що міністри закордонних справ Євросоюзу дадуть "зелене світло" третьому пакету санкцій ЄС щодо Білорусі у четвер.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС ввів санкції відносно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні. Зокрема, ЄС ввів санкції проти Лукашенка

Наразі деталі третього пакета, який розглянуть міністри цього тижня, не відомі.

Теми: санкціїТихановськаБілорусьЄС
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