Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тихановська анонсувала розширення білоруських санкцій ЄС до понад 200 імен

Понеділок, 16 листопада 2020, 14:23

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що країни ЄС готуються розширити перелік персональних санкцій щодо Білорусі до понад 200 імен.

Заяву Тихановської поширила білоруська редакція "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда". 

У заяві сказано, що команда Тихановської домовляється з іншими країнами про розширення та поглиблення санкційних списків. 

"З минулого тижня ми активно працюємо над економічними санкціями проти бізнесу та державних компаній, які годують режим. Крім того, очікується, що країни ЄС розширять перелік персональних санкцій до понад 200 імен", - стверджується у заяві.

За словами Тихановської, її команда прагне переглянути міжнародні програми підтримки, "щоб гроші надходили не безпосередньо режиму, а безпосередньо білоруському суспільству".

Крім того, каже Тихановська, йде робота над тим, щоб "іноземні банки припиняли кредитувати і співпрацювати з білоруськими, в першу чергу державними банками".

"Обговорюємо можливість відключення режиму Лукашенка від системи Swift", - заявила опозиціонерка.

За даними ЗМІ, Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій щодо Білорусі після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка. Очікується, що міністри закордонних справ Євросоюзу дадуть "зелене світло" третьому пакету санкцій ЄС щодо Білорусі у четвер.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС ввів санкції відносно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні. Зокрема, ЄС ввів санкції проти Лукашенка

Наразі деталі третього пакета, який розглянуть міністри цього тижня, не відомі.

Теми: санкціїТихановськаБілорусьЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Рада спробує скасувати карантин на вихідні

Новообраний мер Конотопа помер від COVID-19

Інфографіка. Оновлено від 7:55Вибори у Молдові: Санду виграла у Додона з великим відривом

фотоУкраїнець знову – найсильніша людина планети: титул виборов Новіков 

Неділя принесла звістки про COVID меншій кількості українців 

Усі новини...
санкції
ЄС пришвидшено готує новий пакет санкцій щодо Білорусі – ЗМІ
Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка
Данську компанію звинуватили у порушенні санкцій ЄС: продавала паливо росіянам у Сирії
Останні новини
15:20
У Міноборони планують до 2022 року ліквідувати 44 підприємства, 5 – передати на приватизацію
15:11
В Італії коронавірус з’явився ще у вересні 2019 року – дослідження
15:01
Facebook презентував функцію зникаючих повідомлень у Messenger та Instagram
14:56
Соратник Медведчука захворів на COVID-19 і шкодує, що не вакцинувався препаратом РФ
14:53
Зеленський про перші вихідні в локдауні: Правильний крок
14:51
Тендери, аудит, "ковідні" кошти - Укравтодор відповів на критику ексміністра фінансів
14:42
З'явилась друга, ще ефективніша, потенційна вакцина від COVID-19
14:30
Під час виборів у неділю відверті порушення були на менш як 1 відсотку дільниць
14:23
Тихановська анонсувала розширення білоруських санкцій ЄС до понад 200 імен
14:19
Замість Шевченка: Нацбанк погодив кандидатуру нового голови "Укргазбанку"
Усі новини...