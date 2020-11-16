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Соратник Медведчука захворів на COVID-19 і шкодує, що не вакцинувався препаратом РФ

Понеділок, 16 листопада 2020, 14:56

Народний депутат "ОПЗЖ" Вадим Рабінович захворів на коронавірус і шкодує, що не вакцинувався російською вакциною.

Джерело: Facebook-сторінка Рабіновича

Дослівно: "На жаль, спіймав коронавірус. Будемо лікуватися".

Деталі: У понеділок нардеп повідомив, що має температуру – 37,5 і в нього крутить м’язи.

Активіст Сергій Стерненко написав у соцмережі, що Рабінович обіцяв доставити в Одесу російську "вакцину" від ковіду і сам заразився: "То Медведчук для нього її зажав? Чи може не існує ніякої рос. вакцини?".

У відповідь Рабінович назвав Стерненка "подонком" і написав, що не вакцинувався, але шкодує про це.

Українська правда
Теми: РабіновичМедведчукCovid-2019коронавірусРосія


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