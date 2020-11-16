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В Італії коронавірус з’явився ще у вересні 2019 року – дослідження

Понеділок, 16 листопада 2020, 14:11

Коронавірус циркулює в Італії з вересня 2019 року і міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося.

Про це свідчать дослідження Національного інституту раку (INT) Мілана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перший в Італії пацієнт з COVID-19 був виявлений 21 лютого цього року в невеликому містечку недалеко від Мілана в північному регіоні Ломбардія.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що новий коронавірус і спричинене ним респіраторне захворювання COVID-19 були невідомі до того, як в грудні 2019-го в китайському місті Ухань вперше було повідомлено про спалах.

Але результати італійських дослідників, опубліковані науковим журналом INT Tumori Journal, показують, що 11,6% з 959 здорових добровольців, які брали участь у випробуванні на рак легенів в період з вересня 2019 року по березень 2020 року, виробили антитіла до коронавірусу задовго до лютого.

Ще один специфічний тест на антитіла до SARS-CoV-2 був проведений Університетом Сієни для того ж дослідження. Він показав, що чотири випадки, які датуються першим тижнем жовтня, також були позитивними на антитіла, що нейтралізують вірус, що означає, що вони заразилися у вересні.

"Це головний висновок: люди без симптомів не тільки були позитивними після серологічних тестів, але також мали антитіла, здатні вбити вірус", - сказав Джованні Аполоне, співавтор дослідження.

"Це означає, що новий коронавірус може довго циркулювати серед населення з низьким рівнем летальності не тому, що він зникає, а лише для того, щоб знову спливти", - додав він.

Італійські дослідники повідомляли в березні, що вони попереджали про вищу, ніж зазвичай, кількість випадків важкої пневмонії і грипу в Ломбардії в останньому кварталі 2019 року, що є ознакою того, що новий коронавірус міг поширитися раніше, ніж вважалося.

Нагадаємо, 13 листопада в Італії вперше з початку епідемії добовий приріст заражень коронавірусом перевищив 40 тисяч.

Незадовго до цього Італія перетнула позначку в 1 млн заражень з початку епідемії.

З 5 листопада до 3 грудня Італія запровадила комендантську годину та ще низку обмежень на всій території країни. Суворість карантину відрізняється залежно від зони ризику, до якої віднесли регіон. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019
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