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У лимані Азовського моря масово загинула риба

Понеділок, 16 листопада 2020, 16:08

У Запорізькій області в Молочному лимані виявили масову загибель азовської хамси.

Джерело: Держрибагентство України

Дослівно: "16 листопада 2020 року під час рейду працівниками Азовського рибоохоронного патруля у Молочному лимані, поблизу смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області, зафіксовано масову загибель водних біоресурсів".

Деталі: Відзначається, що під час обстеження 64 метрів ділянки водойми та її прибережної захисної смуги на одному квадратному метрі виявлено від 300 до 500 екз. загиблої азовської хамси.

Про факт загибелі риби для встановлення причин її мору поінформували працівників Приазовського національного природного парку та Кирилівської селищної ради.

Знати більше: Азовське "золото", або Звідки беруться бички в томаті

Українська правда
Теми: Азовське море


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