Окупанти радять Україні відкрити консульство в Криму
Так званий віце-прем'єр Криму Георгій Мурадов запропонував Україні відкрити консульство на півострові.
Джерело: "РИА Новости"
Пряма мова: "Для Києва, впевнений, дуже актуальним було б відкриття свого консульства на території Криму. Підстави для цього – велика активність спілкування громадян України з Кримом. Понад мільйон туристів на рік і великі родинні зв'язки".
Деталі: Для цього, за словами Мурадова, владі України "треба прийти до тями, позбутися бандерівського нацизму і відмовитися від територіальних зазіхань на російську територію".
Що було раніше: Восени у Криму відкрили консульство Нікарагуа. МЗС України направило ноту протесту Республіці Нікарагуа через призначила почесного консула в окупованому Росією Криму.
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Передісторія:
- Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у військовій формі.
- Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.
- Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
- Спершу РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.