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Окупанти радять Україні відкрити консульство в Криму

Понеділок, 16 листопада 2020, 16:23
Фото rada.crimea.ua

Так званий віце-прем'єр Криму Георгій Мурадов запропонував Україні відкрити консульство на півострові.

Джерело: "РИА Новости"

Пряма мова: "Для Києва, впевнений, дуже актуальним було б відкриття свого консульства на території Криму. Підстави для цього – велика активність спілкування громадян України з Кримом. Понад мільйон туристів на рік і великі родинні зв'язки".

Деталі: Для цього, за словами Мурадова, владі України "треба прийти до тями, позбутися бандерівського нацизму і відмовитися від територіальних зазіхань на російську територію".

Що було раніше: Восени у Криму відкрили консульство Нікарагуа. МЗС України направило ноту протесту Республіці Нікарагуа через призначила почесного консула в окупованому Росією Криму. 

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Передісторія:

  • Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі.
  • Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.
  • Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
  • Спершу РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

Теми: КримУкраїнаанексія


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